CENTRODESTRA IN SICILIA

«La Regione siciliana ha fatto molti interventi anche nel settore della cultura e per quelli che non sono finiti ci sarà il mio successore perché io toglierò il disturbo». A sorpresa, il governatore Nello Musumeci annuncia così il suo passo indietro. Dopo un estenuante tira e molla che aveva spaccato il centrodestra, con Lega e Forza Italia indisponibili a ricandidare il presidente sostenuto da Fratelli d’Italia, la “questione sicialiana” sembra arrivata a un punto di svolta.

La notizia, però, sembra cogliere di sprovvista anche i meloniani, apparentemente inconsapevoli della decisione di Musumeci.

«Noto che si tratta di una dichiarazione al futuro e non al presente», commenta a caldo Ignazio La Russa. «Non ho parlato ancora con lui, né con Giorgia Meloni e i dirigenti del centrodestra. Ma per me non è una novità quanto Nello Musumeci dice: la mia prima impressione è che le sue dichiarazioni siamo volte a ribadire che lui vuole l’unità di tutto il centrodestra, il sostegno pieno di tutta la coalizione». La Russa spera ancora in un ripensamento del governatore uscente, ma a cambiare idea dovrebbero essere soprattutto gli alleati che, con in testa Gianfranco Micciché hanno finora remato contro una riconferma del presidente.