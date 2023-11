«Noi siamo molto garantisti, io sono amico di Nordio, supportiamo e voteremo, per esempio, l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Però non si può fare un'intervista dicendo che c'è una specie di complotto, però poi non è proprio un complotto, è una valutazione storica; no, ma non è una valutazione storica... Perché se la magistratura è politicizzata e non funziona, il rimedio, se stai il governo, sono le riforme. E allora se chiacchieri un po' meno e fai un po' più di riforme, cosa che non si vede, forse ne traiamo beneficio tutti. Quindi garantisti ma se poi finisce nella solita polemica sulle toghe politicizzate non si va da nessuna parte». Lo dice Carlo Calenda ospite di Omnibus su La 7.