La sindaca di Roma Virginia Raggi scende in piazza a fianco dei tassisti che da giorni stanno protestando nelle grandi città contro l'emendamento Lanzillotta che, secondo i proprietari delle auto bianche, favorirebbe la concorrenza dell'applicazione digitale di noleggio con conducente Uber. La Raggi - come si vede sul suo profilo Facebook - è andata a piazza Montecitorio dove sono radunati i tassisti per protestare mentre si esamina il contestato provvedimento del decreto Milleproroghe."Noi siamo con voi, lo sapete, per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea è fondamentale. È il biglietto da visita della città, deve essere regolamentato, va sicuramente migliorato però le riforme dall'alto sicuramente non ci piacciono e sicuramente complicano tutto il sistema", scrive la sindaca, che durante la campagna municipale ha potuto contare sull'appoggio compatto della categoria.