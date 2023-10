«Due comportamenti sbagliati non ne fanno uno giusto. Un magistrato deve tenere un comportamento che non lasci presupporre che ci sia una parzialità nel giudizio e d'altro lato un vice premier non mette un magistrato all'indice sui social. Credo che il governo nelle sue possibilità se crede che la sentenza sia ingiusta la impugna». Così il leader di Azione Carlo Calenda ad Omnibus su La 7 in riferimento al video comparso sui social, pubblicato da Salvini, che ritraeva il giudice Apostolico partecipare a una manifestazione pro-migranti a Catania.