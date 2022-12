La Russa "sponsorizza" Carlo Nordio al ministero della Giustizia

Nordio alla Giustizia, parla Ciriani

«Nell’ultimo incontro si è raggiunto un accordo di massima sull’80% della composizione del governo. C’è ancora qualche tema da approfondire, quello dellaè uno di questi. Farà parte dalle ultime limature». Lo ha detto, capogruppo dialla Camera, a Radio Anch’io.«Abbiamo fatto le liste, e non è che la candidatura difosse già decisa» ma su questo «ha insistito molto. Questa è l’intenzione di Giorgia Meloni. Non mi risulta che abbiano trovato già una decisione definitiva, anzi. E non mi risulta che la Casellati , ottima presidente del Senato, abbia detto "". Per cui ritengo che le cose si possano sistemare». Così il presidente del Senatoospite di Porta a Porta in onda ieri sera.«Per quanto mi hanno riferito quella dellaera una delle posizione sub iudice, ieri sera era così», ha detto inoltre il presidente del Senato rispondendo a chi gli chiede della Casellati alla Giustizia. «è stato un ottimo magistrato, è una persona stimata trasversalmente, sarebbe un ottimo ministro della Giustizia. Ha posizioni molto vicine alla storia culturale diin termini di garantismo. La sintesi la faràscegliendo la persona più adatta, senza guardare ad appartenenze politiche.ci starebbe benissimo». Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senatoa Radio Anch’io.