«Umana partecipazione al lutto per una persona che ha segnato la storia d'Italia». E' questo il sentimento che si respira in procura a Milano, attraverso le parole del procuratore capo Marcello Viola, dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. "Credo che debba prevalere il sentimento di umana partecipazione al lutto alla famiglia» dice parlando ai giornalisti. La procura di Milano è stata quella dove, in assoluto, si sono celebrati più processi all'ex premier.