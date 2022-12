E se togliessimo il voto agli anziani?». Così, d'amblè.

La proposta, neanche a dirlo, arriva da Beppe Grillo. E chi pensa che si tratti della solita provocazione del comico-guru, non ha fatto i conti con i rigorosi sillogismi del fondatore del Movimento. Il quale sul suo blog ha spiegato quanto segue. Primo: raggiunta una certa età gli anziani - ma lui intendeva dire i vecchi - non si preoccupano più del proprio futuro, figurarsi se hanno a cuore quello degli altri; secondo: la privazione del voto agli over 80 non avrebbe nulla di discriminatorio perché, spiega il comico con una buona dose di ottimismo, tutti noi un giorno saremo vecchi; terzo: gli anziani votano male perché «non amano il progresso». E tra lo sconcerto generale il premio per la replica più azzeccata stavolta lo vince Matteo Salvini: «Grillo dice di togliere il voto agli anziani? E’ da ricovero…». Magari in un ospizio.