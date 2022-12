PHOTO



La grillina Virginia Raggi vola a Roma col 35,3% dei voti, ben al di là delle più rosee aspettative del movimento grillino. Staccato di più di 10 punti segue il candidato del Pd, Roberto Giachetti (24,8%) che va al ballottaggio per il rotto della cuffia visto che Giorgia Meloni prende il 20,7%. Affonda Alfio MArchini il quale, nonostante l'appoggio di Silvio Berlusconi, non supera il 10,9% dei voti. Il Movimento 5 stelle è il primo partito della capitale e il Pd perde migliaia di voti passando dal 26% al 17%. Forza Italia crolla al 4%.A Milano è testa a testa tra il candidato del centrosinistra Giuseppe Sala (41,7%) e quello del centrodestra, Stefano Parisi (40,8%). Fermo al 10% il grillino Corrado. A Napoli vince, ma non al primo turno, come molti dei suoi speravano, Luigi De Magistris che incassa il 42,5% dei voti dei napoletani. Al ballottaggio dovrà vedersela col candidato del centrodestra, Giovanni Lettieri che ha preso un insperato 24%. Fuori la candidata democrat (appoggiata dai verdiniani) Valeria Valente che si ferma al 21,3%.A Torino è in testa Piero Fassino col 41,8%. Segue la grillina Chiara Appendino col 30,9%. Il leghista Alberto Morano si ferma all'8,4%.A Bologna la spunta Virginio Merola del centrosinistra che però non supera il 50% e, tra quindici giorni, dovrà vedersela con Lucia Borgonzono del centrodestra.