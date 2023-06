«AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari». Così, in una nota pubblicata sul suo sito Internet, il Milan ricorda Silvio Berlusconi, il presidente dei tanti trionfi scomparso oggi a 86 anni. «Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan», si legge prima del cordoglio finale: «Grazie Presidente, per sempre con Noi».