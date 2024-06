Bomba del Senatur sull’election day. La lancia per indiretta persona l’ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che ci avrebbe parlato al telefono: “Mi ha appena telefonato Umberto Bossi. Seppur tardi, mi ha chiesto di far sapere cosa voterà lui, mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita”. Il fondatore della Lega avrebbe quindi scelto di votare Marco Reguzzoni, esponente del Comitato Nord oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest.

Intanto il vicepremier Matteo Salvini ha già fatto la sua scelta. E poco prima di inserire la scheda elettorale nell'urna all'interno del seggio di via Martinetti, a Milano, dove oggi pomeriggio ha votato per le elezioni europee, si è lasciato andare all’entusiasmo: “L'ho messa bella forte la decima sulla scheda”.