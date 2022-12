PHOTO



Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, Movimento 5 Stelle, ha ricevuto un avviso di garanzia per la vicenda legata alla società di gestione della società dei rifiuti. "Sono pronto a dimettermi se, durante le indagini preliminari, dovesse emergere una condotta contraria ai principi del Movimento", ha fatto sapere il primo cittadino. L'avviso è stato consegnato questa mattina ed è stato lo stesso Nogarin a renderlo pubblico, attraverso la sua pagina Facebook. Sono fermamente certo di aver sempre agito per il bene dell'azienda e dei livornesi, provando a salvare una situazione disastrosa lasciataci in eredità dal Pd, ma - ha scritto il sindaco su Facebook - sin d’ora posso ribadire che nel Movimento 5 Stelle non si aspetta certo una sentenza per dimettersi, perché noi non siamo legati ad alcuna poltrona. Se già durante le indagini preliminari dovesse emergere una condotta contraria ai principi del Movimento 5 Stelle sono pronto a dimettermi".L'inchiesta sui rifiutiGli indagati sono più di una decina e i reati contestati vanno dalla malversazione ai danni dello stato all'abuso d'ufficio, fino al falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, e sono stati commessi nell'arco temporale che va dal 2012 al 2016.