Dal Nazareno, il vice segretario pd Lorenzo Guerini ha confermato per domani l'incontro con il gruppo di Verdini Ala, ma non al Nazareno e non per siglare un loro ingresso nella maggioranza. Durante il giorno si erano rincorse le notizie su un nuovo patto del Nazareno da siglare con gli ex berlusconiani. Ma sia da Ala sia dal Pd è arrivata una secca smentita. All'ordine del giorno ci sarebbe invece il rerefendum costituzionale.Non credono però alle smentite quelli della minoranza Pd. Sarebbe, ha detto Roberto Speranza, "una follia inspiegabile".