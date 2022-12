IL DUBBIO www. ildubbio. news

DIRETTORE RESPONSABILE

DAVIDE VARÌ

Via G. Manci, 5 - 39100 Bolzano

ROBERTO SENSI

SB SRL

INTEL MEDIA PUBBLICITÀ

Via Rovigo, 11 - 20132 Milano colombo@ sbsapie. it tel. 02.45481605 IPS ITALIA Srl

M- DIS DISTRIBUZIONE MEDIA s. p. a.

REDAZIONE Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma tel. 06.68803313 redazione@ ildubbio. news PUBBLICITÀ LEGALE DISTRIBUZIONE Via Cazzaniga, 19 20132 Milano tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306 REGISTRAZIONE Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015 Iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione numero 26618 Pubblicazione a stampa: ISSN 2499- 6009 Pubblicazione online: ISSN 2724- 5942 QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 20,00

SOCIETÀ EDITRICE

EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL ( Socio unico) AMMINISTRATORE UNICO

PUBBLICITÀ

STAMPA Via Sant’Antonio, 30- 76121 Barletta info@ intelmedia. it tel. 0883.347995 Member of IPS Group Via Sondrio 1, 20063 Cernusco sul Naviglio, ( MI) ITALIA