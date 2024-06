Ilaria Salis torna libera dopo la decisione del Tribunale di Budapest di revocarle gli arresti domiciliari e toglierle il braccialetto elettronico. Lo confermano all’Agi i legali italiani Mauro Straini ed Eugenio Losco. La richiesta di scarcerazione era stata presentata dal suo avvocato ungherese Gyorgy Magyar subito dopo la sua elezione come eurodeputata con Avs. Ora la 39enne, accusata in Ungheria di lesioni pluriaggravate per la sua presunta partecipazione negli scontri del 10 febbraio 2023 a Budapest con i neonazisti europei alla vigilia del «Tag der Ehre», può tornare in Italia.

«Finalmente! Siamo felici della notizia che giunge da Budapest, l’europarlamentare Ilaria Salis ora può tornare in Italia e potrà svolgere la sua nuova funzione a cui l’hanno indicata centinaia di migliaia di elettori. Il nostro grazie va a tutti e a tutte coloro, che come noi, in questi mesi si sono indignati e non si sono rassegnati alla terribile condizione in cui era tenuta nelle carceri di Orban. Ora potrà difendere insieme a noi i diritti civili e sociali dei più deboli. La aspettiamo», commentano in una nota i deputati di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.