Il Parlamento ha deciso: è Mattarella bis. All'ottava votazione, il presidente uscente ha raggiunto 759 preferenze per l’elezione alla Presidenza della Repubblica. Sergio Mattarella ha superato Giorgio Napolitano che per la sua rielezione si era fermato a 738. Un risultato accolto con quasi 5 minuti di applausi alla Camera dopo il raggiungimento del quorum. E siglato con il commento di Matteo Renzi, il primo in assoluto a postare un messaggio di auguri sui social: «Buon lavoro Presidente». https://youtu.be/EtSZU49Zsks