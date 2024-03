Nell’aula della Camera l’esame della relazione delle commissioni Affari esteri e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 26 febbraio 2024. Presente in aula il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Approvate le missioni Aspides e Levante, la prima con il voto contrario di Avs, la seconda all’unanimità.

Tajani: «Aspides ha solo natura difensiva»

La missione Aspides nel Mar Rosso «ha compiti soltanto di natura difensiva e non potrà intraprendere azioni di tipo preventivo». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, referendo alla Camera. «Difesa – ha sottolineato – non significa semplice accompagnamento ma la possibilità di agire in maniera militare».

Si tratta, ha aggiunto, «di compiti di autodifesa estesa, cioè la neutralizzazione di attacchi che abbiano come bersagli navi mercantili scortati e il contrasto a eventuali tentativi di sequestri delle imbarcazioni». Aspides, ha insistito Tajani, “non è diretta contro nessuno ma a difesa di un principio, la libertà di navigazione. Solo così si può assicurare sicurezza e benessere alla regione».

Verso sì M5S a risoluzione maggioranza

Il M5S voterà a favore dell’impegno ad autorizzare le Missioni Levante e Aspides e proseguire l’impegno della missione civile Ue in Ucraina contenuto nella risoluzione presentata dalla maggioranza. Dal Movimento esprimono “soddisfazione per aver portato il Governo su questa linea”. Il governo, dal canto suo, ha espresso parere favorevole sulla risoluzione M5S.

Governo favorevole a impegni Pd e risoluzione M5S

Il governo ha espresso parere favorevole agli impegni contenuti nella risoluzione del Pd sulle Missioni internazionali in Mar Rosso e Medioriente, Aspides e Levante, e anche alle premesse a condizione di espungere un solo paragrafo. Lo ha detto in aula alla Camera il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annunciando anche parere favorevole all’intera risoluzione presentata dal M5S. Ok anche alla risoluzione di maggioranza, a quella di Iv e a quella di Azione a cui si richiede una lieve riformulazione. Sostanzialmente contrario il parere alla risoluzione di Avs.