La segretaria Pd Elly Schlein, secondo quanto si apprende da fonti Pd, ha incontrato questa mattina il padre di Ilaria Salis. Il colloquio, secondo quanto viene riferito, è stato l’occasione per fare il punto sulla «situazione incresciosa» in cui si trova la cittadina italiana detenuta in Ungheria.

“Il nostro governo qualcosa può fare. Mia figlia viene condotta in catene in aula e qui un governo autorevole può porre fine a questo scempio. Inoltre, c'è la questione dell'estradizione in cui si può agire. L'articolo 3 della nostra Costituzione specifica che i cittadini italiani sono tutti uguali di fronte alla legge e lo Stato italiano dovrebbe far valere la sua autorevolezza perché non ci sia questa differenza di trattamento su una cittadina italiana in Ungheria”, dichiara intanto Roberto Salis, ospite a Buongiorno su Sky TG24. “Mia figlia è in carcere da 13 mesi, e per 10 di questi su di lei non è stato detto nulla. Tajani dovrebbe spiegare cosa ha fatto in tutto quel tempo invece di dire di abbassare i toni”, aggiunge.

“Il post del segretario di Stato per le comunicazioni e le relazioni internazionali dell'Ungheria è grave. Prima di tutto perché si tratta del portavoce di Orban e poi perché questo rappresenta che il potere esecutivo, ossia Orban stesso, ha deciso che il processo è una farsa e che mia figlia è colpevole e deve essere condannata ad una pena esemplare. Mattarella ha già detto che su questa questione non può fare nulla ma specificando che le azioni necessarie possono essere intraprese dal governo”, dichiara Salis in tv. “La chiamata di Mattarella mi ha fatto molto piacere, perché è servita farmi sapere che le istituzioni sono al nostro fianco”.

Intanto il team legale di Salis spiega cosa accadrebbe se, come si ipotizza al momento, Ilaria fosse candidata alle Europee e venisse eletta. «Se Ilaria Salis fosse un membro del Parlamento europeo, dovrebbe vedersi revocare l’immunità dal Parlamento stesso in relazione alle sue attività politiche. Le elezioni europee sono imminenti, quindi immagino che se avesse l’immunità, prima che le venga revocata, il processo contro di lei dovrebbe essere sospeso e non potrebbe essere portato avanti», spiega a LaPresse Gyorgy Magyar, a capo dell’ufficio legale. «L’attività politica in sé e l’interfaccia giudiziaria non dovrebbero essere collegate. I candidati e i membri del Parlamento hanno diritto all’immunità», ma sottolinea il legale, «dobbiamo difenderla in tribunale, il suo coinvolgimento politico non è una nostra responsabilità».