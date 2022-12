PHOTO

elezioni politiche 5Stelle

Giuseppe Conte si candida alla Camera come capolista del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali in 4 regioni: Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania. Nello specifico, il presidente M5s è candidato in Lombardia 1-01, in Lombardia 1 - 02, in Campania 1 - 01, in Puglia - 01 e in Sicilia 1 - 01. È quanto si legge nelle liste di candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali pubblicate questa notte sul sito del Movimento. Mancano i candidati dei collegi uninominali. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario», scrive il leader del M5S Giuseppe Conte sul sito del Movimento, dove è stato pubblicato anche l’esito del voto delle Parlamentarie.