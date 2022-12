PHOTO



«Sono in piazza del Popolo a Roma e adesso mi metterò su questo tavolino dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Spero che verranno visto che nessuno ci ha risposto. Io sono qui, mi metto su questa panchina e fino a quando non verrà qualcuno a risponderci rimarrò qua». Alle 9.36 Stefano Puzzer, il portuale triestino a capo del movimento No green pass, ha svelato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il «gesto eclatante» annunciato nei giorni scorsi. «Non vi dico niente, martedì vedrete cosa farò» aveva detto. Il leader del movimento ribattezzato «La gente come noi-Fvg» è quindi in piazza del Popolo, a Roma, dove ha allestito un banchetto: nel video, oltre al tavolino sistemato vicino a una panchina, si vede un cartello con su scritto «Papa», e quattro sedie con altrettanti fogli che indicano «Mario Draghi», «Comunità Europea», «Usa» e «Russia».