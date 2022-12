Stiamo ragionando, ci sono almeno una ventina di parlamentari del M5S che stanno “dialogando” con la Lega, in vista di un passaggio con noi». A dirlo è Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che conferma quanto lasciato intendere ieri mattina da Matteo Salvini in un’intervista a Radio Radicale, durante la quale ha alluso ad un possibile passaggio di senatori e deputati del M5s. Salvini ha parlato di «alcune sorprese», riferendo di un «disagio che sarà palesato con dei passaggi verso la Lega».

Salvini ha citato il caso Umbria, dove i problemi del Pd sono nati proprio dalle denunce dei 5 Stelle e dove ora i due partiti sono alleati in vista delle regionali. «Capite bene che sia gli elettori del Pd sia quelli del Movimento 5 Stelle sono schifati», ha detto il leader del Carroccio che ha annunciato «sorprese in casa 5 Stelle».

«Mettetevi nei panni - ha detto Salvini - di gente che nel nome del suo ideale chi ha fatto una battaglia contro quelli che vedeva come corrotti fino a ieri e oggi qualcuno gli impone di allearsi con quelli che fino a ieri erano corrotti. Secondo voi uno normale come reagisce? È come se a me imponessero di allearmi con Renzi o la Boschi domani mattina. Ho la faccia, mi possono offrire quello che vogliono, ma io questa alleanza non la posso imporre agli italiani. Questo - ha aggiunto - crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese nei prossimi giorni».

Secondo Crippa, «con almeno una decina di loro ci sono movimenti molto avanzati», aggiungendo che «da quando Renzi ha fatto il suo gruppo, i mal di pancia tra i 5stelle sono chiaramente aumentati, in tanti dicono no all’alleanza con il Pd e vogliono venire con noi». Ma, aggiunge il vicesegretario, «non siamo un ascensore, ad alcuni diremo di sì, ad altri no, ma c’è la fila per venire in Lega, molti di loro sono contrari all’accordo con il Pd, ne fanno una questione di dignità».