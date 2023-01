“Il 41 bis non si tocca. Possono essere cambiate le condizioni di detenzione in relazione allo sciopero della fame? No, per una ragione molto semplice. Se noi accedessimo a questa interpretazione, potremmo trovarci davanti tutti i mafiosi che stanno al 41 bis che attuando lo stesso procedimento metterebbero lo Stato nelle condizioni di decidere esattamente come avremmo fatto nei confronti di Cospito”. Parola di Carlo Nordio, che ha parlato del caso Cospito in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Credo che in questo momento storico il 41 bis sia indispensabile mantenerlo”, ha ribadito il guardasigilli, ma “se un domani le cose dovessero cambiare cambierebbero anche le leggi”.

“Questa ondata di violenze e gesti vandalici e intimidatori costituiscono prova che questo legame tra il detenuto e i suoi compagni esterni rimane, cosa che tenderebbe a giustificare il 41 bis”, ha spiegato il ministro. “Se i pareri delle autorità giudiziarie sulla richiesta di revoca del 41 bis siano o no vincolanti è questione controversa e ne studieremo tutti gli aspetti ma la decisione sarà presa dopo un maturato studio della situazione giuridica”. “Abbiamo chiesto i pareri subito” e “celeri”, ha precisato Nordio. Anzi, “dovrebbe essere in arrivo già oggi quello dell'Antimafia”.

“Per l'importanza politica che riveste la vicenda, che riguarda altri ministeri, penso sia probabile che sia poi discussa dal consiglio dei ministri - ha aggiunto Nordio - e penso (l'argomento è emerso ieri, non è stata assunta nessuna decisione ma se ne potrà discutere), penso possa essere addirittura attuata una discussione parlamentare sulla questione in generale, in modo da capire quali siano le posizioni delle varie forze politiche”. Ma “la cura e l'attenzione alle condizioni di salute del detenuto sono assicurate dalla migliore struttura in assoluto che esiste in Italia, è monitorato costantemente”, ha assicurato il ministro.

“Sono argomenti che toccano punti nevralgici della civiltà giuridica come il diritto alla salute, il dovere della sicurezza, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il fatto che lo Stato non può mostrare segni di cedimento davanti a minacce di qualsiasi tipo”, chiosa Nordio. Che in merito alla bagarre scoppiata in aula per le parole del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, dice: “Escludo in modo assoluto che vi sia un rapporto con esponenti parlamentari, non solo del Pd, ma di qualsiasi gruppo. E nella legge è scritto che i parlamentari hanno sempre il diritto di visitare i detenuti”.