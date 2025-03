“A preoccuparmi, non è l’ipocrisia; è la stupidità. Siamo tutti sconvolti – letteralmente! – che il presidente Trump e il suo team non facciano attenzione a proteggere le informazioni riservate o a rispettare le leggi federali sulla conservazione dei documenti. Ma già lo sapevamo. Ben più grave è che i vertici dell’amministrazione Trump abbiano messo in pericolo i nostri soldati condividendo piani militari su un’app di messaggistica commerciale e inavvertitamente abbiano invitato nella chat un giornalista. È rischioso. È davvero stupido”.

L'ex Segretaria di Stato Hillary Clinton ha usato toni duri per criticare la gestione delle informazioni riservate da parte dell'amministrazione Trump. Clinton, che sfidò e perse contro Donald Trump alle presidenziali del 2016, ha condannato il caso Signalgate - lo svelamento di piani militari in Yemen attraverso una chat di gruppo su Signal - definendolo pericoloso e irresponsabile.

"Siamo tutti scioccati - scioccati! - dal fatto che il presidente Trump e il suo team non si preoccupino davvero di proteggere le informazioni classificate o di rispettare le leggi sulla conservazione dei documenti federali. Ma ciò che è peggio è che hanno messo a rischio le nostre truppe condividendo piani militari su un'app di messaggistica commerciale e invitando involontariamente un giornalista nella chat. Questo è pericoloso. Ed è semplicemente stupido", ha scritto Clinton in un editoriale per il New York Times.

“In un mondo pericoloso e complesso non è sufficiente essere forti. Occorre anche essere intelligenti", aggiunge, “l’approccio di Trump è quello del dumb power, il 'potere stupido'. Invece di un’America forte che usa tutti i suoi punti di forza per guidare il mondo e fronteggiare i nostri avversari, l’America di Trump sarà sempre più cieca e inetta, debole e senza amici”.

Durante la campagna del 2016, Trump aveva incentrato molti dei suoi attacchi contro Clinton sul presunto uso di un server privato di posta elettronica da parte dell'ex Segretaria di Stato, minacciando indagini e azioni legali anche nel corso del suo primo mandato. Ora, i funzionari coinvolti nel Signalgate - alcuni dei quali erano stati fortemente critici verso Clinton in passato - si trovano al centro delle polemiche. L'amministrazione Trump ha cercato di ridimensionare lo scandalo, sostenendo che l'uso dell'email privata da parte di Clinton rappresentasse una violazione ben più grave.

In una intervista a tutto campo alla Nbc News, Trump ha smentito innanzitutto le voci circolate con insistenza a Washington negli ultimi giorni, che davano per imminenti una serie di provvedimenti da parte dello stesso Trump nei confronti di Michael Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale che ha aggiunto un giornalista alla chat in cui i vertici della sicurezza americana annunciavano un imminente attacco agli Houthi nello Yemen. “Sono fake news. Io non licenzio nessuno”, ha detto il tycoon.