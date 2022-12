Intesa nella coalizione per le suppletive del seggio lasciato vacante da Paolo Gentiloni

"Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, esprimendosi sulla candidatura del ministro dell'Economia alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera. Per il collegio che aveva eletto Paolo Gentiloni, poi nominato commissario europeo, si era fatto il nome della giornalista di Repubblica, Federica Angeli. Un'ipotesi scartata a causa del veto del Pd che ha preferito virare sul ministro dell'Economia