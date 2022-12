PHOTO



L’aula di Palazzo Madama ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, presentata del Tribunale dei ministri di Catania, per la vicenda della nave Gregoretti. È stato respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e da Fratelli d’Italia per ribaltare il primo via libera deciso a gennaio dalla Giunta per le immunità. Il numero dei favorevoli e dei contrari si conoscerà solo dopo alle 19. I senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno infatti farlo fino al tardo pomeriggio comunicando il loro voto ai senatori segretari. L’esito dello scrutinio sarà ufficializzato solo allora. Dopo la prima tornata di votazioni nel tabellone luminoso il numero di luci rosse e quello di colore verde mostrerebbero come l’odg per negare il rocesso a Salvini sia respinto, considerando come i 60 voti dei leghisti non sono stati espressi. I no all’odg, con la luce rossa sarebbero attualmente 147, a fronte di 70 a favore del testo delle opposizioni. Fdi e Fi hanno votato contro il processo, sì invece, come previsto da M5S, Pd e Leu. L'INTERVENTO DI SALVINI IN AULA [embed]https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/182906103027315/?__xts__%5B0%5D=68.ARB8q342Ke6VtADW4rm1xNjSt_LEefKEgD_ODVvmDLGRdSbdpVVaf54cBlzZ1T5P6vNGBj-5kjDUzCkZX8UTMo0yv3K8GH_-_Cn1ikSiOp-WO8cxdQ2BscKXCg1eLtrxnozPlydfnD3li2LXyI0uPy_i4ma0T8GVk4DK1O1tY248VMxux5auqwPelxvgDYP7c-KmCJmoBhgYnkexLDqDhcCBK9xjsnIY6D5zksJ034JPid78R2Gv768XNfiyMg3E92fVmI7M3KRgNVMFq7eQN2PlM2gtVmb8ZeAde_XX67tRL_f6q77D4QhdzKXqHZd4IwJQxxxWj2s7TcB7pt3swceybs8&__tn__=-R[/embed] «Io ho difeso l'Italia, essere processato per questo...ma piena e totale fiducia nella magistratura - ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno - Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto. E lo rifarò appena tornato al governo. Come è stato difendersi in Senato? Surreale. Ho giurato sulla Costituzione, che prevede che difendere la patria è dovere di ogni cittadino. Io ho difeso l'Italia».