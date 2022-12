PHOTO



La Lega tenta il blitz in Commissione affari sociali della Camera sul decreto che ha introdotto l’obbligo del green pass rafforzato per gli ove 50. E la maggioranza si spacca. Tanto che è necessario sospendere la seduta della commissione, i cui lavori riprenderanno alle 16. La seduta è stata sospesa su richiesta della maggioranza perché la Lega ha votato l’emendamento sulla quarantena per i bambini assieme ad Alternativa e Fratelli d’Italia, sul quale il governo aveva dato parere contrario. Poi, la Lega ha chiesto di mettere in votazione un suo emendamento che prevede, nonostante il parere contrario del governo, lo stop della validità dell’obbligo del green pass rafforzato per gli ove 50 allo scadere dello stato di emergenza il 31 marzo. L’emendamento a prima firma Panizzut (Lega), e sostenuto da Fdi e Alternativa con parere contrario del governo, è stato accantonato, su decisione della relatrice del dl Covid Elena Carnevali del Pd, e verrà messo in votazione nel pomeriggio quando la commissione Affari Sociali tornerà a riunirsi dopo il voto di fiducia in aula al Milleproroghe. «Vediamo se la Lega mantiene il punto o si sfila - filtra da Alternativa - In ogni caso noi siamo compatti, la nostra posizione è questa e questa rimane».