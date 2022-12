Governo Meloni, il caso Salvini: appoggio esterno senza Viminale?

teme che l'ingresso dinel suo futuro governo possa incrinare i rapporti con la. Timori fondati, secondo i beni informati, dalla famosa lista dei partiti stranieri finanziati dalla Russia di. Narrazione che trova conferme in due articoli pubblicati il 29 settembre 2022,Il giornale di via Solferino, diretto da Luciano Fontana , scrive che la Lega non accetta l'idea di vederefuori dai giochi per il, ovvero il ministero dell'Interno, mentre il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari , mette in evidenza proprio i sospetti di, derivati dalle "voci americane". In parole povere, la leader di, non vuole partire col piede sbagliato sulla scena internazionale.«Sia inche insi racconta di "messaggi" recapitati dagli sherpa leghisti agli omologhi dei due partiti con tono piuttosto minaccioso: se Salvini non avrà il, il partito potrebbe limitarsi all’appoggio esterno» scrive il Corriere della Sera, riferendosi all'incontro svoltosi il 28 settembre 2022«Una eventualità che difficilmentepuò aver prospettato anel colloquio, ma voci e racconti che dicono molto di come la questione sia delicata e al momento blocchi tutta la formazione del governo, nonché le decisioni sulle presidenze delle Camere«D’altra parte, sembra proprio che per la futura premier avere Salvini al governo in un ministero così cruciale sia problematico sia per i suoi trascorsi al Viminalesia per l’effervescenza del collega che potrebbe - dicono da- creare «un caso al giorno, mentre lei «vuole un governo serio e inattaccabile sotto ogni profilo, in casa e all’estero» conclude l'articolo del