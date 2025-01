L’Italia sarebbe vicina a siglare un accordo da 1,5 miliardi di euro con SpaceX di Elon Musk per fornire telecomunicazioni sicure al governo. Lo riporta Bloomberg, evidenziando che sarebbe il più grande progetto di questo tipo in Europa. Le fonti indicano che l’intesa, ancora in fase di discussione, prevede un contratto quinquennale già approvato dall’intelligence italiana e dal Ministero della Difesa. Sabato scorso, la premier Giorgia Meloni ha incontrato in Florida il presidente eletto statunitense Donald Trump.

Nel frattempo, riguardo alle indiscrezioni di Bloomberg, Palazzo Chigi «smentisce ancora più categoricamente, considerandola semplicemente ridicola, la notizia che il tema di SpaceX sia stato trattato durante l’incontro con il Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump».

Accordo Space X-Italia, Renzi chiede chiarimenti

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso dubbi sulla trasparenza di questo accordo. «Bloomberg spara lo scoop: il Governo italiano è pronto a pagare 1,5 miliardi di dollari alle società di Elon Musk per progetti legati alla sicurezza e alla tecnologia. È impossibile. Capisco che la Meloni tifa Trump, capisco che Musk è un genio (pericoloso, ma genio). Ma ricordo che in Italia esistono ancora delle leggi e che nessuno ha abolito il Parlamento».

Renzi ha poi aggiunto: «Il Governo non può dare un miliardo e mezzo a un privato senza gara o comunque evidenza pubblica. Mi aspetto la smentita di Palazzo Chigi nei prossimi minuti. Se non arriva, chiederemo formalmente che Giorgia Meloni venga in Parlamento a riferire su questo accordo, che come descritto viola le leggi italiane».

Renzi ha concluso sottolineando: «Se Musk vuole investire in Italia, è il benvenuto. Se vuole i soldi dei contribuenti italiani, Meloni deve spiegare perché, come e quando. Su questa cosa noi andremo fino in fondo».

Musk-Meloni, l’affondo di Angelo Bonelli

«Ogni iniziativa o sforzo che possa consentire a Cecilia Sala di lasciare il carcere in cui è detenuta in Iran ha il nostro pieno sostegno. Se la missione della premier negli Stati Uniti aveva questo obiettivo, non possiamo che condividerla. Tuttavia, la notizia secondo cui Giorgia Meloni avrebbe colto l'occasione della visita a Trump per accelerare un accordo con il gruppo SpaceX, controllato da Elon Musk, per un contratto quinquennale da 1,5 miliardi di euro per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri al governo italiano, rappresenta un precedente gravissimo che non può passare inosservato. Ci chiediamo se Giorgia Meloni stia utilizzando denaro pubblico per fini politici, per avvicinarsi a Donald Trump e Elon Musk: sarebbe gravissimo». Lo afferma Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare di AVS.

«Dalle indiscrezioni di stampa emerge che l'accordo sarebbe stato contestato, in Italia, da alcuni funzionari dell’amministrazione, preoccupati per l’impatto sugli operatori del settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, il progetto sarebbe stato approvato dai servizi di intelligence di Roma e dal ministero della Difesa. Il piano includerebbe servizi di telecomunicazione destinati alle forze armate nell’area del Mediterraneo, sistemi satellitari e una rete criptata di massimo livello per comunicazioni governative, militari e servizi di emergenza, utili in caso di attacchi terroristici o disastri naturali.

Chiederemo alla premier Meloni un’informativa urgente per verificare la veridicità di queste notizie e al Governo di rispondere con un question time su questa questione. La sicurezza nazionale non può essere affidata a un gruppo privato di proprietà di Elon Musk. Sebbene il miliardario non abbia attualmente incarichi ufficiali nell’amministrazione Trump (almeno fino al 20 gennaio 2025), di fatto si stanno appaltando, sulla fiducia, servizi di telecomunicazione e sicurezza a un altro governo. Altro che patriottismo», conclude Bonelli.