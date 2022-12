PHOTO

L'ipotesi di Roberto Fico alla guida del prossimo governo tramonta ufficialmente. Fonti vicine alla presidenza della Camera dei Deputati questa mattina hanno fatto sapere che "Roberto Fico ricopre l'incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo". Il nome di Fico come premier di un governo giallorosso era emerso nella serata di ieri. Un nome gradito al Pd, "un ottimo punto di partenza" nelle trattative in corso con M5S, dopo il no all'ipotesi di un Conte bis. Una parte dei parlamentari dei Cinque Stelleaveva già espresso un suo favore per Fico. Dalla corsa a Palazzo Chigi si è sfilata anche la vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia: "Intendo portare a compimento l'incarico alla Corte costituzionale, che si concluderà nel settembre 2020". Da Palazzo Chigi arriva una smentita alla notizia diffusa oggi di contatti telefonici tra il premier Giuseppe Conte, impegnato al G7 a Biarritz, e il vice premier Luigi Di Maio. Ieri Conteè stato chiaro sul governo fututo: "Per quanto mi riguarda, la stagione con la Lega è chiusa e non si riaprirà". Tra le righe si leggeva una disponibilità a guidare un nuovo governo, ma che escluda la Lega. Parole che il Nazareno ha accolto con favore, mentre il Movimento Cinque Stelle non ha commentato. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha ribadito: "Mi auguro non esista l'ipotesi del doppio forno". E oggi al Nazareno parono i tavoli di discussione sul programma dell'ipotetico esecutivo giallo-rosso. Resta il nodo premier: il Pd non vuole Conte e parla di discontinuità, mentre Di Maio continua a sostenerlo. Le ore passano, ma sul tavolo ci sono ancora tutti i temi. Martedì il presidente della Repubblica aspetta risposte chiare e vuole sapere a chi dovrà dare l'incarico di formare il nuovo governo. Tra Pd e Movimento Cinque Stelle c'è un sostanziale accordo, ma nelle prossime ore dovranno sciogliere i nodi. Dal fronte grillino circola l'ipotesi che l'accordo possa esssere sottoposto al voto sulla piattaforma Rousseau e spingono perché sia Giuseppe Conte a giodare il governo. Matteo Salvini continua a coltivare qualche speranza di ritrovrsi con gli alleati 5Stelle e su twitter ha scritto: "Mai arrendersi, mai!", ha scritto su twitter. Intanto, dalla corsa a Palazzo Chigi si è sfilata la vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, tirata in ballo da alcune ricostruzioni giornalistiche: "Intendo portare a compimento l'incarico alla Corte costituzionale, che si concluderà nel settembre 2020".