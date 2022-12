Gianni Cuperlo scioglie la riserva: si candiderà alla segreteria del Pd. Lo annuncia lo stesso esponente dem in una intervista a Repubblica.

«Con umiltà ci sarò perché in discussione questa volta è l'esistenza del Pd. Non pesano solo la sconfitta e i sondaggi, ma il non aver mai voluto discutere la perdita dei sei milioni di voti dal 2008 a oggi. Vorrei aiutare a farlo nella chiarezza delle idee, fuori da trasformismi che hanno impoverito l'anima della sinistra”, spiega Cuperlo.

E alla domanda sul perché di questa scelta, se non ritenesse valida la proposta di Bonaccini, Schlein o De Micheli, Cuperlo risponde: “Avrei voluto un congresso che non partisse dai nomi. In questi anni abbiamo cambiato nove segretari e vissuto tre scissioni, forse dovremmo riflettere sul perché. Stimo Stefano, Elly, Paola, solo penso che senza un confronto plurale e sincero i guasti di ora potrebbero riprodursi dopo”.

Prima di sciogliere “l’arcano”, l’esponente dem aveva annunciato le motivazioni di una sua possibile discesa in campo. “Io ho posto il tema di una candidatura ulteriore non come atto di presunzione ma perché ritengo che sia giusto fare una discussione basata sulla ricchezza e che il confronto tra gli iscritti possa essere tra piattaforme diverse. Mi chiedo se c'è ancora lo spazio per farlo o se ci sarà un Congresso ridotto a una conta”, ha spiegato il deputato del Pd.

“Io credo che il Congresso sia nato male e che lo stiamo impostando male. Non facciamo due cose che il Congresso dovrebbe fare,

discutere e pensare. Penso sia giunto il tempo di una discussione molto seria. La crisi del Pd è parte di un cambio di scena, di epoca,

che ci restituisce il dovere di un pensiero politico sul modo in cui questa forza vuole collocarsi nel prossimo futuro”.