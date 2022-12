Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 12.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, l'onorevole Paolo Gentiloni. A poche ore dalla fine delle consultazioni, Mattarella lo ha convocato per affidargli l'incarico di formare un nuovo governo e chiudere così la crisi. Il ministro degli Esteri è ora a colloquio al Colle: dunque la nomina del ministro degli esteri a nuovo capo del governo sembra ormai cosa fatta. Governo che dovrà poi ottenere la fiducia del Parlamento. Il nome di Gentiloni era da giorni il favorito nel totonomi in lizza per costituire un nuovo governo. Nella notte, inoltre, l'ex premier Renzi ha postato su Facebook un messaggio esplicito: «Torno a Pontassieve, come tutti i fine settimana. Tutto come sempre, insomma. Solo che stavolta è diverso. Con me arrivano scatoloni, libri, vestiti, appunti. Ho chiuso l’alloggio del terzo piano di Palazzo Chigi. Torno a casa davvero».