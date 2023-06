«I grillini si portano avanti con il lavoro. E fanno da ufficio stampa a difesa del Procuratore nazionale antimafia Melillo. Che ci siano già accordi per la prossima candidatura, dopo quelle di Grasso, di Roberti, e di Cafiero De Raho nei vari partiti della sinistra? Penso di no. In ogni caso confermo le mie idee». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

«Le toghe – spiega – dovrebbero evitare di interferire nella vita pubblica e dovrebbero chiedere scusa al Paese per le vicende del Csm che hanno visto protagoniste le varie correnti della magistratura. Per quanto riguarda il resto capisco anche che i grillini, avendo Grillo padre e Grillo figlio sottoposti all'attenzione della magistratura debbano scendere in difesa, sperando nella generosità nei giudizi che si profilano» conclude Gasparri.