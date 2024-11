«Sono certo che qualcuno abbia attivato delle procedure disciplinari nei confronti del magistrato della Cassazione Patarnello, autore della stupefacente mail, rivolta a tutto il suo ambiente di magistrati di sinistra, con critiche intollerabili ed inaccettabili alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e, più in generale, a Istituzioni che dovrebbero essere rispettate, non molestate con messaggi come quello». Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

«Chiedo pubblicamente ai massimi vertici della Cassazione, titolari dell'azione disciplinare, e, ovviamente, al ministro della Giustizia, Nordio, a cui mi lega una sincera e profonda stima, che cosa abbiano fatto. Perché se non hanno fatto nulla dovrò, a nome dei cittadini indignati, colmare io questo vuoto con qualche denuncia o segnalazione, anche in sede parlamentare, nei confronti di costui. Patarnello non è degno di fare il magistrato. La sua presenza all'interno dell'ordine giudiziario è motivo di turbamento per la popolazione italiana», ha concluso Gasparri.