Letta ha bisogno di un pallottoliere oltre che di migliori suggeritori. Il centrodestra ha vinto in 3 Comuni capoluogo di regione su 4 che sono andati al voto. Su 26 Comuni capoluogo di provincia il centrodestra ne ha vinti 15., il centrosinistra ne aveva 48 e ha vinto in 38. Anche l’informazione va fatta in maniera corretta altrimenti i cittadini assumono notizie prive di fondamento.Se noi avessimo candidato Totti a Roma, avremmo vinto, ma non avremmo potuto facilmente dare merito al centrodestra». È quanto ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, sui risultati dei ballottaggi. « Tommasi è un candidato squisitamente civico, molto trasversale come del resto suggerisce la legge elettorale per i sindaci. Una grande conquista per i cittadini che hanno potuto e tuttora possono anteporre la scelta della persona rispetto alla scelta dei partiti.Tuttavia è stata chiara in questo voto la trazione di FDI sull’intera coalizione. L’astensionismo è un dato terribile, c’è una disaffezione verso la politica. È andato a votare il 42% dei cittadini, è un numero preoccupante causato dalla disaffezione dei cittadini verso la politica. Del resto se anche a livello nazionale abbiamo l’ennesimo governo tecnico che non fuoriesce da un voto popolare, il disagio è chiaro» conclude Rampelli.