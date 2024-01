Sul caso delle commesse Anas «c'è una indagine in corso, iniziata ben prima dell'insediamento dell'attuale governo, che non coinvolge Matteo Salvini, né altri esponenti politici, quindi, attendiamo gli sviluppi». È questa la posizione, in merito all'inchiesta per cui sono ai domiciliari Tommaso e Denis Verdini, che si legge in 'Ore 11', il bollettino con cui si detta la linea ai parlamentari di Fratelli d'Italia.

«Se la sinistra e i giornali di sinistra avessero usato lo stesso metro giustizialista a ogni inchiesta di corruzione che ha lambito, più o meno da vicino, sindaci, governatori, politici e ministri di sinistra - è il commento che da via della Scrofa arriva alla classe dirigente - oggi avremmo una classe politica di centrosinistra completamente nuova. Lo schema “garantisti fino all'inverosimile con la sinistra” (cucce dei cani comprese) e “giustizialisti con gli avversari” - si prosegue - fa ridere e non fa più presa con nessuno». «La magistratura faccia il proprio lavoro, commenteremo i fatti e non i teoremi della sinistra», si conclude.