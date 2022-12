M5S e il Governo Draghi, parla Franceschini

Provare «fino in fondo» a cambiare la legge elettorale perché «fa chiarezza», favorisce «alleanze elettorale costruite attorno ai programmi» e può ridurre l’astensionismo. Lo ha detto il ministro della Cultura, a conclusione dell’incontro nazionale di. «Il tema del proporzionale e del maggioritario non è soltanto un tema di convenienza - ha osservato Franceschini - Ma è un tema di prospettive. Il maggioritario spinge a bloccare i processi evolutivi. Spinge a creare delle barriere perché si ha bisogno di un nemico forte di fronte. E quindi lo si demonizza, come è avvenuto.Può anche aumentare la percentuale di elettori che vanno a votare perché oggi non si sentono rappresentati» da liste bloccate. «Penso che sarà difficile cambiare la legge elettorale, ma che dovremo provarci fino in fondo - ha detto Franceschini - Andare in Parlamento e costringere tutte le forze a pronunciarsi, anche quelle forze che sono per il proporzionale ma che non lo fanno per paura,E penso anche che al di là della legge con cui si voterà, lo schema politico sarà tendenzialmente proporzionale lo stesso. Prima tutti i tentativi politici, a cominciare dall’Ulivo, tmentre ora «dobbiamo pensare che le alleanze saranno alleanze elettorali costruite attorno ai programmi, per la legislatura, non per sempre. Ed è questo che ci consentirà di essere alleati con i 5 Stelle, non un progetto globale e sociale per sempre. Non un’alleanza che punta a diventare partito.». «Quindi - secondo Franceschini - niente primarie per scegliere il premier, non avrebbero senso. Se si vincono le elezioni, il leader del partito più grande della coalizione esprime il premier».alle elezioni e si brucerà anche ogni possibilità di approvare una legge elettorale di tipo proporzionale. Pensieri e parole di Dario Franceschini. «Se ci sarà - speriamo che non ci sia - una rottura sul governo, o una distinzione, che è molto vicina alla rottura - ha detto Franceschini - perché l’appoggio esterno, quando lo fai a metà del percorso, è una rottura politica. Se ci sarà una rottura di questo tipo,. E questo deve essere molto chiaro. E si brucerà ogni residua possibilità di andare al proporzionale. Perché i nostri avversari, vedendoci divisi, non ci regalerebbero mai il proporzionale. E chiuderebbero ogni spazio possibile, che è già piccolo, per andare a una legge proporzionale».