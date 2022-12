Il nostro corrispondente dai Palazzi della politica romana, Luigi La Talpa, nel prepararsi a una lunga e, secondo il Dubbio, meritata vacanza, ci ha lasciato due documenti ottenuti grazie alle sue entrature a Palazzo Chigi. Il primo è un ordine di servizio emesso in vista della riunione del CIAE per la distribuzione dei Fondi europei del Next Generation EU. L'altro è il primo di una serie di fogli Excel contenenti l'elenco ormai definito dei progetti che verranno finanziati dal Next Generation EU.

La Talpa ha ottenuto solo il primo di questi fogli. Ma ciò è sufficiente a dare un'idea dei criteri con i quali si è proceduto a ripartire i fondi che l'Europa ci ha messo a disposizione. Si tratta di documenti molto delicati non a caso indicati come riservatissimi. Il Dubbio ritiene però di servire un interesse superiore nel renderli comunque noti.

Documento n. 1 Circolare dell'Ufficio del Cerimoniale di Palazzo Chigi Oggetto: Misure da assumere in vista della riunione del CIAE Premesso che il CIAE è composto da un ristretto numero di ministri, predisporre Sala Gialla.

E' necessario tuttavia contemplare la possibilità di una partecipazione più ampia, che potrebbe includere - tutti i ministri; - tutti i viceministri; - tutti i sottosegretari. Va prevista inoltre la possibilità che chiedano e ottengano di partecipare minacciando un ricorso al Tar in caso di mancato invito: - i Presidenti- Governatori delle 20 regioni; - i sindaci delle 12 aree metropolitane; - il direttivo dell'ANCI; - altri sindaci (in numero difficlmente precisabile) che non si sentano pienamente rappresentati.

Per tale motivo procedere alla sanificazione della Sala Verde e, in via precauzionale, del cortile d'onore.

Nel caso, infine, in cui l'affuenza dovesse rivelarsi fuori controllo, gli uffici competenti sono pregati di operare al più presto un sopralluogo in altri luoghi adatti ( es. piazza di Siena a Villa Borghese).

Ufficio del Consigliere diplomatico.

Si prendano discreti contatti con la Santa Sede per conoscere misure assunte in previsione di Conclavi molto lunghi e combattuti.

Ufficio sicurezza.

Acquisizione n. 10 scanner aereoportuali ( chiedere Aeroporti di Roma, minacciare nazionalizzazione se non li forniscono immediatamente) tarati per controlli accurati affinché non possano essere introdotti nella riunione del CIAE: - esplosivi; - armi da fuoco e da taglio ( in particolare lunghi coltelli); - corpi contundenti in genere ( in particolare contenitori di documenti dotati di affilate costole di plastica); - sanpietrini fermacarte o souvenir.

Assicurare presenza di cani ( minimo 5) addestrati all'individuazione di cibi e bevande contenenti veleno. Controllo dell'efficienza degli idranti del palazzo e acquisizione di bombolette contenenti gas lacrimogeni ( in mancanza spray al peperoncino) per spegnere discussioni che si rivelassero troppo accese.

Ufficio intendenza. Richiesta a ristoranti e bar convenzionati di proporzionata quantità di cibi e bevande. Richiesta alla Protezione civile di brande e ambulanze (minimo 3) per assistenza e/ o trasporto contusi.

Ufficio postale. Assunzione di n. 50 precari in vista dell'afflusso dei progetti ( non meno di 50 a partecipante per non meno di 100 pagine l'uno). Le verifiche statiche su pavimenti, muri e solai del Palazzo sono state già affidate a una apposita task force che ha già indetto una gara per il necessario consolidamento delle strutture.

Il secondo documento (il foglio Excel) è per certi versi ancora più esplosivo poiché rivela che in realtà sono stati già selezionati i progetti che verranno finanziati a valere sui fondi europei mostrando che l'opera di predisposizione del piano italiano è molto più avanzata di quanto un'opinione pubblica largamente scettica sarebbe incline a pensare.

Ecco il documento diviso nelle seguenti fincature: - descrizione del progetto; - anno di elaborazione - costo ( eventuale) - consenso e/ o dissenso delle forze politiche; - ritorno d'immagine sul Governo.

Domani i dettagli, Succosissimi.