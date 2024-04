Il generale Roberto Vannacci sarà candidato con la Lega alle prossime Europee dell’8 e 9 giugno in tutte le circoscrizioni. La notizia, nell’aria da settimane e che aspettava solo di essere confermata dai diretti interessati, è stata ufficializzata oggi dallo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione a Milano del suo libro Controvento.

«Sono contento che il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega alle prossime elezioni europee», ha detto il numero uno di via Bellerio, specificando poi che «tra 44 giorni c’è un referendum sul futuro dell’Europa» e «si sceglierà se l’Europa esisterà ancora o se quella che lasceremo ai nostri figli sarà una colonia sino-islamica».

Salvini si è poi detto «contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere anche il generale Vannacci, in nome della libertà e del patriottismo», e poco dopo il diretto interessato ha dato il suo assenso. «Confermo la mia stima nei confronti del ministro Salvini e sottoscrivo la sua dichiarazione - ha affermato Vannacci - Sarò un candidato indipendente che mantiene la propria identità e che lotterà, con coraggio, per affermare i propri valori di Patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità che condivido abbondantemente con la Lega».

Resta da capire quanto la sua candidatura sarà divisiva all’interno dello stesso Carroccio, visto che nelle scorse settimane diversi esponenti di spicco, dall’ex ministro Gian Marco Centinaio al capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, avevano espresso più o meno velatamente il proprio disappunto. Alla domanda su quanto lo entusiasmasse la candidatura di Vannacci Centinaio aveva risposto «meno duemila».