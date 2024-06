Affluenza attorno al 14 per cento alle 23 di ieri sera. È questo il primo dato reale delle elezioni europee,lo rileva Eligendo, il sito del ministero dell'Interno. Per quanto riguarda il Piemonte, invece, Regione chiamata anche al rinnovo della Giunta, l'affluenza è stata del 17,7 per cento, quando sono giunti i dati di 3.127 sezioni su 4.795. In merito alle Comunali, il dato sull'affluenza è al 20,7 per cento per 14.649 sezioni su 19.578.

Gli elettori però avranno tempo fino alle 23 di questa sera per recarsi alle urne e provare a invertire la tendenza negativa degli ultimi anni. Nel 2019 l’affluenza si fermò poco sopra il 50 per cento.

Vanno al voto 51 milioni di italiani, che dovranno eleggere 72 europarlamentari su 760. Se per le formazioni minori l'asticella è la soglia di sbarramento del 4 per cento, per i partiti più grandi le elezioni continentali sono come un test di mid term. Giorgia Meloni ha già dichiarato che per lei e FdI sarebbe importante confermare la fiducia che gli italiani le hanno accordato, con il 26% dei voti alle politiche. Nella maggioranza si gioca il derby tra Forza Italia, che punta alla doppia cifra, e la Lega, che nel 2019 ottenne il 34% dei voti, per il posto di secondo partito nella coalizione. Il risultato della Lega, dice Salvini all'uscita dal seggio, "sarà sicuramente superiore rispetto alle Politiche e penso che saremo il partito che cresce di più in Italia rispetto alle Politiche. Mi aspetto di fare più di Forza Italia, ma ora non faccio pronostici". Intanto, però, deve fare i conti con una defezione eccellente, il fondatore Umberto Bossi, che secondo quanto riferito dall'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi voterà per Marco Reguzzoni, che si presenta con Forza Italia. "Mi limito a riportare quanto mi ha chiesto di fare e di far sapere: Umberto Bossi voterà Reguzzoni perché la Lega è stata tradita", annuncia Grimoldi.

Quanto al centrosinistra, Schlein ha alle spalle il 19,4% ottenuto da Enrico Letta alle Politiche del 2022 e il 22,7% delle Europee del '19. Il M5S il 17% delle Europee 2019 e il 15,4% delle Politiche 2022.