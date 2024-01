Luca Campana, rimasto ferito alla festa di capodanno a Rosazza da un colpo esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo, ha presentato querela questa mattina in procura a Biella. L'uomo è stato sentito come persona offesa e ha ribadito di non aver maneggiato la pistola.

«Questa mattina il mio assistito è stato sentito dal pubblico ministero - conferma all'Adnkronos il legale di Campana, Marco Romanello - e al termine delle sommarie informazioni ha sposto querela contro il deputato».