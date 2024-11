Elon Musk ha riaffermato il suo rispetto per Sergio Mattarella e per la Costituzione italiana. Lo ha dichiarato Andrea Stroppa, referente italiano del magnate, in un post su X, dopo una conversazione tra Musk e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La telefonata arriva in seguito alle polemiche scatenate dai post di Musk sul ruolo dei giudici italiani riguardo l’accordo Italia-Albania e l’intervento del presidente Mattarella. Stroppa ha sottolineato come Musk consideri la libertà di espressione un valore fondamentale, protetto sia dal Primo Emendamento statunitense che dalla Costituzione italiana. «Da cittadino – prosegue Musk – continuerò a esprimere liberamente le mie opinioni».

Nel 2023, Musk ha fornito connettività satellitare gratuita all’Emilia-Romagna colpita dall’alluvione. Grazie al servizio Starlink, ha garantito comunicazioni sicure a soccorritori, ospedali e privati cittadini, con l’obiettivo di sostenere un Paese amico. Questo gesto dimostra il suo impegno verso l’Italia e rafforza i rapporti bilaterali.

Musk auspica di incontrare presto Mattarella, auspicando relazioni sempre più solide tra Italia e Stati Uniti. Le sue dichiarazioni seguono un momento di tensione diplomatica, ma mostrano un approccio positivo e propositivo.

L’imprenditore resta fermo sulle sue posizioni, difendendo la libertà di opinione come diritto inalienabile. Nonostante le polemiche, ribadisce il desiderio di collaborare con l’Italia per costruire un dialogo basato su rispetto reciproco e valori comuni.