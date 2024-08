Nei quattro anni trascorsi alla Casa Bianca, Donald Trump ha visitato un solo ristorante della capitale, la steakhouse del suo hotel. Ha sorpreso quindi molti la visita che il tycoon ha fatto un apprezzato ristorante vietnamita dell'area di Washington, una vista dal chiaro intento elettorale insieme al candidato repubblicano al Senato in Virginia, Hung Cao, un capitano della Marina a riposo arrivato negli Stati Uniti come rifugiato dal Vietnam nel 1975. "Io amo la cucina vietnamita ma ancora di più amo il popolo vietnamita e la comunità vietnamita mi ama", ha detto il tycoon il cui è noto l'amore per il fast food, hamburger e altro, delle principali catene americane. "Sull'Air Force One c'erano quattro tipi di cibo: 'McDonald's, Kentucky Fried Chicken, pizza e Diet Coke'", hanno scritto due ex consiglieri del tycoon, Corey Lewandowski and David Bossie, nel libro ''Let Trump Be Trump'', lasciate che Trump sia Trump. "Comprerò qualcosa di bello, non so cosa sia, dovete spiegarmelo", ha ammesso Trump che poi ha fatto un consistente ordine dal menù del Truong Tien, spiegano dal ristorante.

Ma Trump non ha mangiato nulla durante la sua visita, trascorsa a firmare autografi e a lamentarsi del prossimo dibattito di Kamala Harris e della vacanza in California di Joe Biden ("non è roba da vietnamiti, loro lavorano sodo", ha detto l'ex presidente che vive tutto l'anno a Palm Beach). Il cibo ordinato era da portare via, assicurano dal team di Trump senza specificare cosa sia piaciuto all'ex presidente.