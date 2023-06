Si è spenta all'improvviso Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Lo comunica l'ex premier in una nota. "Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni", si legge. La signora Prodi aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Franzoni è morta per un malore durante un'escursione, spiega il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in un comunicato spiegando di essere intervenuti "nel pomeriggio di oggi per prestare soccorso alla donna incosciente su un tratto della via di Francesco dove era impegnata in un'escursione. Sul posto - su richiesta della centrale operativa del 118 di Perugia sono giunte via terra due squadre del Soccorso Alpino con personale tecnico e sanitario", si legge nella nota.

"Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione effettuati sotto un violento temporale che ha anche impedito l'arrivo dell'elisoccorso, per la moglie del Presidente Prodi - non c’è stato più nulla da fare e ne è stato quindi constatato il decesso da parte di un medico giunto successivamente insieme a un'altra squadra di soccorso del 118 regionale. La restante parte del gruppo di escursionisti è stata dunque accompagnata ai mezzi di soccorso poco distanti e la salma recuperata e trasportata nel primo punto carrabile disponibile", continua il soccorso alpino che "esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze al Presidente Romano Prodi, ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia".