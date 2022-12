PHOTO



Non proprio una sconfessione ma poco ci manca. Ospite alla festa del Fatto Quotidiano, il premier Giuseppe Conte ha detto la sua sulle elezioni comunali di Roma che si terranno il prossimo mese di giugno. Voterà per Virigina Raggi? «La domanda è prematura. Aspettiamo o che si completi il quadro». Il sottotesto della risposta del presidente del Consiglio, sostenuto dai Cinque stelle, è molto chiaro, come dire: sta aspettando, come molti grillini delusi, che emerga il nome del candidato di centrosinistra per il Campidoglio. Solo allora darà il suo endorsment, che, con molta probabilità, non sarà per l'attuale sindaca, sempre più isolata nel suo stesso schieramento.