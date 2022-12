PHOTO

di maio draghi

L'ex governatore della Banca centrale europea Mario Draghi e' "una risorsa dell'Italia" e "potremmo avvalerci di una competenza indiscussa con la sua" per spendere i 200 miliardi di euro del Fondo europeo per la ripresa. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista all'emittente radiofonica "Rtl 102.5". "Servono tutte le risorse di questo paese in un momento critico, nella peggior crisi dal dopo guerra a oggi", ha detto il capo della diplomazia italiana. Affidare a Draghi un incarico relativo al Recovery Fund, ha aggiunto Di Maio, "non vuol dire fare le scarpe a (Giuseppe) Conte che ha tutta la mia fiducia". In questo momento particolare e' necessario fare ricorso "a tutte le risorse della Repubblica: nei prossimi mesi dobbiamo concentrarci su come spendere questi soldi che non torneranno mai piu'", ha concluso Di Maio.