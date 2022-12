«Impegno civico è un partito riformatore che guarda ai giovani, al sociale, che guarda alla transizione, all’ambiente, alla digitalizzazione. IC non parla agli estremisti, a chi vuole sfasciare tutto, a chi fonda la propria politica sui no. Saremo moderati e questo sarà un vantaggio». Lo affermaalla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico, nato in partnership conQuello diè «un percorso nato quando qualcuno ha scommesso contro l’Italia.hanno fatto cadere il governo per il proprio tornaconto», afferma, secondo il quale «il fronte riformista deve essere unito». «Il governoè stato fatto cadere da degli estremisti - dice - da persone che hanno messo al centro. Contro di loro serve unità. Lasciamo agli estremisti i litigi, le ironie, i veti.si risponde con l'unità non con la divisione. Questo è l'unico modo per superare questa fase storica. La vittoria degli estremisti significa isolarci dall'Europa». «C’è un'ape nel simbolo di, ed è il simbolo della battaglia ambientalista che intendiamo portare avanti», annuncia poipresentando il simbolo. Secondo«l'impegno civico dovrà prendersi cura dell'Italia, tutta, e dei suoi cittadini. E costruire insieme un nuovo percorso. Dobbiamo fronteggiare una crisi internazionale. Tutti i leader dei partiti devono sottoscrivere una lettera alla Commissione Ueper ottenere il tetto al prezzo del gas. Famiglie e imprese non posso aspettare la fine della campagna elettorale e la formazione di un nuovo governo.