“Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Pd”. Lo scrive su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che decide di lasciare dopo le polemiche scoppiate per le parole di Beppe Grillo nella piazza romana di ieri dedicata alle “vite precarie”, a cui ha preso parte anche la segretaria dem Elly Schlein.

“Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5s. Vi voglio bene - continua D'Amato - ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai populisti”, conclude il candidato alla regione Lazio alle scorse elezioni ed ex assessore alla Sanità con Zingaretti.

Dal presidente del Pd è arrivata “la risposta che mi attendevo da chi ha quel ruolo: di riflettere e comprendere. Ma gli ho spiegato che la mia decisione è ferma. Le dimissioni si danno, non si annunciano. Sono abituato cosi”, spiega poi D'Amato in un'intervista a Repubblica.it.

Per D'Amato “è stato un errore partecipare a una manifestazione che si è connotata con parole d'ordine inaccettabili: brigate, passamontagna. Anche no. Sono parole inaccettabili per chi arriva da una cultura riformista e di sinistra, che ha sempre combattuto queste forme di violenza verbale. È stato un errore politico e una sottovalutazione, vedo una sorta di spirito gregario in questa partecipazione. Ancora più grave è il mancato ed immediato pubblico dissenso da Grillo e Ovadia”.

Lascerà anche il partito? “Sono valutazioni che farò insieme ad altri nei prossimi giorni. Non mi ritrovo in questa linea politica”. Altri la seguiranno? “Non lo so. Di certo avverto un grande malessere, peraltro non da oggi. Anche su argomenti sensibili come l'utero in affitto, la posizione assunta sul tema dell'abuso d'ufficio dai nostri sindaci. Poi non faccio proseliti io da solo, semplicemente ragiono con la mia testa. Ho sostenuto Bonaccini nella fase congressuale e mi sono messo lealmente a disposizione, ma questa linea non produce un'alternativa di governo”. “Se aderirò al Terzo Polo? Ora il tema è costruire l'alternativa – conclude – poi vedremo nei prossimi giorni”.