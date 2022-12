Il caso più noto è quello di. L'ex capo politico del movimento 5 stelle guida infatti la pattuglia dei non eletti famosi. Dopo la rottura con Giuseppe Conte (presidente del Movimento Cinque Stelle) , Luigiha fondato Impegno civico e ha provato a correre da solo ma ha perso la sua partita.ora dovrà inventarsi una nuova vita e una nuova professione. C'è chi lo vede come consulente di grandi aziende e chi invece scommette sulla sua voglia di continuare a fare politica. I maligni vedonoallo Stadio a distribuire bibite. L'altra vittima eccellente di Impegno Civico diè l'ex ministra della scuola, Lucia Azzolina . E dire che Azzolina era al suo primo mandato ed era stimata daOra tornerà a fare la preside a. Poi c'è. Il leader e fondatore di, scrive Repubblica, ha tutta l'intenzione di rilanciare: «La mia forza non me l'aveva data il parlamento ma il girare per l'Italia. Farò un po' di ordine nel partito, lo strutturerò e vado avanti». Forse tornerà a fare il giornalista: «Ho sempre continuato a fare il giornalista, ho fondato il sito ilparagone.it, scriverò e continuerò la mia attività. E poi immagino che sarò chiamato ancora in televisione, dove andavo non tanto perché sono senatore ma perché avevo un mio punto di vista sulle cose». Dalle parti della Lega da segnalare la sconfitta di. Animatore del family day e nemico giurato delle "teorie gender",tornerà a casa a fare l'avvocato insieme all'ex campionessa di schermae al creatore della flat tax,. Chi l'ha sfangata invece è Umberto Bossi . Dopo un primo momento in cui girava voce che fosse rimasto fuori dal, il fondatore dellaè stato riammesso.