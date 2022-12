PHOTO



"A parte che non mi piace commentare le indiscrezioni", credo che "Di Maio sia stato tirato per la giacchetta in questi giorni. Aspettiamo che lui assuma iniziative in questa direzione e poi commenterò". Lo dice ai microfoni di Rtl il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a proposito delle indiscrezioni secondo cui Luigi Di Maio sarebbe pronto a lasciare la leadership del Movimento 5 Stelle. "Se questa fosse la sua decisione - prosegue il premier - lo rispetterò. Se dovesse maturare questa decisione, lo farà col massimo senso di responsabilità. E sicuramente mi dispiacerà sul piano personale". Insomma, le voci che descrivono Luigi Di Maio a un passo dalle dimissioni da capo politico del Movimento 5Stelle, continuano a rincorrersi e a trovare conferme. Oggi stesso il leader grillino dovrebbe comunicare la sua scelta ai ministri del governo Conte. A quel punto dovrebbe scattare una reggenza affidata a Vito Crimi a cui seguirà la nomina di un nuovo leader che possa portare avanti la nuova fase politica dei 5Stelle.