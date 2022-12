PHOTO



A Bruxelles "è stata confermata una risposta ambiziosa, adeguata alla posta in gioco. E in questa prospettiva abbiamo lavorato non solo per preservare il nostro Paese ma anche le prerogative delle istituzioni Ue, da alcuni tentativi insidiosi" nei confronti della stessa Europa. "Ci sono stati dei momenti in cui la rigidità delle differenti posizioni sembrava insuperabile. Ma anche in quei momenti continuava a maturare la consapevolezza di un profondo senso di responsabilità. Non potevamo fallire, accedere a un mediocre compromesso o rinviare la soluzione". Lo spiega il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato. "La durata del 'freno di emergenza' non potra' avere durata superiore a 3 mesi e nessuno potra' porre il diritto di veto". Lo chiarisce in aula al Senato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui contenuti dell'accordo raggiunto a Bruxelles.Per Conte "sono stati quindi evitati passaggi all'unanimita' che avrebbero innescato derive pericolose sul piano giuridico e politico". Conte ammette che, nella trattativa, e' stata concessa per alcuni Paesi la possibilita' di "anacronistici rebates", utili per raggiungere il risultato finale. Renzi: "Bene Conte, noi al suo fianco" "L'Europa ha fatto bene a differenza del 2012, ma lei e stato bravo e noi gliene diamo atto e se questa è la strada noi saremo convintamente al suo fianco e di chi sceglierà sempre l'Europa". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando in Senato dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sull'esito del Consiglio Ue. "Adesso il tempo ci riempie di responsabilità non abbiamo piu alibi. O faremo scelte coraggiose o saremo portati via dall'onda delle aspettative che abbiamo creato". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi dopo l'informativa del premier Conte in Senato sul Vertice Ue. Renzi ha sottolineato che "non c'è stato in 30 anni un governo con queste risorse a disposizione e non ce ne sarà uno nei prossimi 30 anni. E' un fatto epocale, ha ragione lei quando ha auspicato il coinvolgimento delle opposizioni. Abbiamo uno spazio politico pazzesco, è lo spazio della politica". Renzi ha quindi citato tre ambiti, il digitale, la moda e la sanità, in cui per l'Italia si aprono opportunità per far fare un salto in avanti al Paese. L'accordo sul Recovery Fund "ha ragione Salvini è una fregatura grossa come una casa. E' una fregatura per Wilders, per Afd, per la Le Pen, per chi scommetteva sul fallimento dell'Europa, per i nazionalismi". Santanché: "Nulla da festeggiare, abbiamo più debito" "Abbiamo tifato Italia, quando si va in Europa la maglia e' quella Italia, ma il nostro giudizio sull'operato del governo rimane lo stesso: non siete capaci di portare il paese fuori dalla crisi". Lo ha detto la senatrice di Fdi, Daniela Santanchè', nel corso dell'informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Non capiamo questo trionfalismo, si sono ottenuti meno soldi a fondo perduto e con piu' prestiti, l'Italia e' uscita con piu' debito - ha aggiunto - i soldi arriveranno si ma nel 2021, forse nel secondo semestre. Questi soldi arriveranno troppo tardi".