"Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook". La firma in calce al messaggio postato su facebook è del premier Giuseppe Conte. I "bookmakers" invitano a scommettere su un Conte che proverà a rilanciare l'azione di governo e a imbrigliare il conflitto permanente, e sempre più caldo, tra i due vicepremier: il leghista Matteo Salvini e il grillino Luigi Di Maio. E sulle possibilità del premier, il ministro leghista Centinaio non ha dubbi: «Auspico che il presidente Conte faccia unmiracolo».